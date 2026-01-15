Вестник Кавказа

Эрдоган получил приглашение Трампа в Совет мира

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Вашингтон направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эдогану приглашение в учрежденный накануне Совет мира по сектору Газа. Анкара пока не дала ответа на это предложение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может стать первым ближневосточным лидером в составе высшего руководства Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа – по данным президентской канцелярии, соответствующее приглашение он получил накануне лично от президента США Дональда Трампа.

Приглашение было направлено Эрдогану в день учреждения Трампом Совета мира, куда по данным Белого дома вошло окружение американского лидера, экс-премьер Британии Тони Блэр и глава Всемирного банка Аджая Банга. Об этом сообщил глава пресс-службы президентской канцелярии Бурханеттин Дуран.

"16 января 2026 года президент США, как председатель-основатель "Совета мира", направил письмо с приглашением нашему президенту войти в состав сооснователей совета"

– Бурханеттин Дуран

Чиновник подчеркнул, что Совет мира – часть инициативы Дональда Трампа, поддержанной на мировой уровне в виде резолюции Совбеза ООН, и Турция рассматривает создание органов внешнего управления сектором Газа как путь к реконструкции разрушенного эксклава и обеспечения в нем правопорядка.

