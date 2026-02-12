Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выразил уверенность в поддержке народом Армении установившегося мира

Ильхам Алиев выразил уверенность в поддержке народом Армении установившегося мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев убежден, что народ Армении приветствует достижение мира между Баку и Ереваном. По словам лидера АР, новые мирные условия открывают перспективы для полноценного трехстороннего сотрудничества Баку, Еревана и Тбилиси.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об отношении к мирному процессу между Баку и Ереваном со стороны азербайджанского народа. По словам Алиева, жители страны разделяют светлые чувства, связанные с установлением мирной жизни.   

"Мы живём в условиях мира всего лишь шесть месяцев. Поверьте, это очень хорошее и особенное чувство, которое разделяет все население Азербайджана. Уверен, что народ Армении думает так же"

– Ильхам Алиев 

Президент АР также отметил, что успехи процесса нормализации открывают новые перспективы для Южного Кавказа. Связность и транспортные коридоры позволят заложить основу для полноценного сотрудничества Азербайджана, Грузии и Армении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.