Ильхам Алиев выразил уверенность в поддержке народом Армении установившегося мира

Ильхам Алиев убежден, что народ Армении приветствует достижение мира между Баку и Ереваном. По словам лидера АР, новые мирные условия открывают перспективы для полноценного трехстороннего сотрудничества Баку, Еревана и Тбилиси.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об отношении к мирному процессу между Баку и Ереваном со стороны азербайджанского народа. По словам Алиева, жители страны разделяют светлые чувства, связанные с установлением мирной жизни.

"Мы живём в условиях мира всего лишь шесть месяцев. Поверьте, это очень хорошее и особенное чувство, которое разделяет все население Азербайджана. Уверен, что народ Армении думает так же"

– Ильхам Алиев

Президент АР также отметил, что успехи процесса нормализации открывают новые перспективы для Южного Кавказа. Связность и транспортные коридоры позволят заложить основу для полноценного сотрудничества Азербайджана, Грузии и Армении.