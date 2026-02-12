Вестник Кавказа

ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики в 2026-2028 годах

ЦБ России сохранил прогноз по росту экономики на ближайшие три года. Инфляция при новом подсчете прибавит 0,5%.

Банк России ожидает рост экономики страны на 0,5-1,5% в этом году, что согласуется с прежними прогнозами. 

В следующем году финансовый регулятор ожидает рост ВВП страны на 1,5-2,5%, что также согласуется с более ранними прогнозами аналитиков. Аналогичный рост ожидается и в 2028 году – те же 1,5-2,5%.

Отметим, что Центробанк поднял прогноз по инфляции до 4,5-5,5% с 4-5%, которые прогнозировались ранее.

