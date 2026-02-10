Американцы покинули сирийскую базу Эт-Танф

Военнослужащие США передали контроль над базой Эт-Танф сирийским силам и переместились на территорию Иордании в 22 км от прежнего места расположения.

Спустя почти 10 лет присутствия американский контингент покинул военную базу Эт-Танф в юго-восточной части Сирии. Силы сирийской армии приняли контроль над управлением объектом, сообщают СМИ.

Военнослужащие Соединенных Штатов сменили местоположение, сдвинувшись на 22 км и расположившись на иорданской базе "Куле-22". Информация о точном количестве американских военных на данный момент отсутствует, однако, по данным СМИ, в какой-то из периодов базирования в Эт-Танфе численность контингента составляла примерно 200 человек.

США задействовали мощности расширенной базы Эт-Танф для контроля за обстановкой на юго-востоке Сирии. Зона охвата простиралась на сотни километров вплоть до Евфрата, а в качестве инструмента слежения применялись разведывательные аэростаты (позднее снятые). В фокусе были формирования, поддерживаемые Ираном, и запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.

10:58