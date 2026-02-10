МЧС Северной Осетии продлило штормовое предупреждение о лавинной опасности

Опасность схода лавин в горах Северной Осетии сохраняется третьи сутки. Особое внимание уделяется Алагирскому району, где не исключены ЧС с повреждением инфраструктуры.

В горных районах Северной Осетии сохраняется опасность схода лавин, предупредили в республиканском управлении МЧС.

По данным МЧС, в период с 18:00 11 февраля по 18:00 12 февраля в горной зоне Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. Из-за высокой вероятности схода лавин не исключены повреждения инфраструктуры и нарушение жизнеобеспечения населения, особенно в Алагирском районе.

Штормовое предупреждение о лавинной опасности действует в республике не первый день. Ранее объявление об опасности схода лавин продлевали 10 и 11 февраля.