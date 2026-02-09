Вестник Кавказа

Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства в Баку

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Вашингтон подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Документ был подписан Ильхамом Алиевым и Джей Ди Вэнсом.

Сегодня в Баку прошла церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США. 

Мероприятие состоялось в рамках визита в столицу АР вице-президента США Джей Ди Вэнса, который подписал документ в качестве представителя Вашингтона. Cо стороны Баку документ был подписан лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

Американский политик передал приветствие Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу от лидера США Дональда Трамп, отметив, что обе страны на протяжении длительного времени сотрудничают друг с другом.

