Вестник Кавказа

В Стамбуле задержали двух предполагаемых агентов израильской разведки

В Стамбуле задержали двух предполагаемых агентов израильской разведки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате спецоперации в Стамбуле задержаны двое подозреваемых в работе на израильскую разведку. Бизнесмен и его связной передавали данные "Моссаду".

Турецкий суд санкционировал арест двух подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Их обвиняют в связях с израильской службой внешней разведки "Моссад". Об этом сообщают турецкие информационные агентства.

Совместная операция стамбульской полиции и национальной разведки привела в пятницу к задержанию двух подозреваемых: бизнесмена Мехмета Дерья и Вейселя Керимоглу.

Как установило Национальное управление разведки Турции, которое вело длительное наблюдение, Мехмет Дерья действовал через Вейселя Керимоглу. Он выходил на связь с палестинскими активистами, критиковавшими Израиль, а собранные данные передавал израильской разведке.

По данным следствия, Дерья контактировал с рядом иностранных разведчиков с 2013 года, а с представителями "Моссада" общался в защищенных мессенджерах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.