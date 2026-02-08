В Стамбуле задержали двух предполагаемых агентов израильской разведки

В результате спецоперации в Стамбуле задержаны двое подозреваемых в работе на израильскую разведку. Бизнесмен и его связной передавали данные "Моссаду".

Турецкий суд санкционировал арест двух подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Их обвиняют в связях с израильской службой внешней разведки "Моссад". Об этом сообщают турецкие информационные агентства.

Совместная операция стамбульской полиции и национальной разведки привела в пятницу к задержанию двух подозреваемых: бизнесмена Мехмета Дерья и Вейселя Керимоглу.

Как установило Национальное управление разведки Турции, которое вело длительное наблюдение, Мехмет Дерья действовал через Вейселя Керимоглу. Он выходил на связь с палестинскими активистами, критиковавшими Израиль, а собранные данные передавал израильской разведке.

По данным следствия, Дерья контактировал с рядом иностранных разведчиков с 2013 года, а с представителями "Моссада" общался в защищенных мессенджерах.