В Стамбуле задержали двух предполагаемых агентов израильской разведки

Турецкий суд санкционировал арест двух подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Их обвиняют в связях с израильской службой внешней разведки "Моссад". Об этом сообщают турецкие информационные агентства.
Совместная операция стамбульской полиции и национальной разведки привела в пятницу к задержанию двух подозреваемых: бизнесмена Мехмета Дерья и Вейселя Керимоглу.
Как установило Национальное управление разведки Турции, которое вело длительное наблюдение, Мехмет Дерья действовал через Вейселя Керимоглу. Он выходил на связь с палестинскими активистами, критиковавшими Израиль, а собранные данные передавал израильской разведке.
По данным следствия, Дерья контактировал с рядом иностранных разведчиков с 2013 года, а с представителями "Моссада" общался в защищенных мессенджерах.