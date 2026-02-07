Азербайджан и Иран обсуждают открытие сухопутной границы

Баку и Тегеран, по сообщению иранского министра, рассматривают возможность восстановления сухопутного пассажирского сообщения между странами.

Представители Азербайджана и Ирана, по итогам переговоров между высокопоставленными чиновниками, рассматривают возможность возобновления перемещения пассажиров через сухопутную границу, такое заявление сделал министр культурного наследия, туризма и ремесел ИРИ Реза Салехи Амири на встрече с депутатами от иранской провинции Ардебиль.

По словам главы Минкультуры Исламской Республики, в ходе его визита в Азербайджан вместе с иранским президентом Масудом Пезешкианом "президент Азербайджана Ильхам Алиев дал позитивные заверения относительно реагирования на ситуацию на границе".

Министр пояснил, что теперь Азербайджан и Иран рассматривают возможность восстановления пассажирского сообщения через сухопутную границу. Чиновник уточнил, что проблема с безопасностью решена.

"Если пассажирские переходы будут вновь открыты, это принесет ряд преимуществ"

– Реза Салехи Амири

Иранский министр рассказал также о росте потока туристов из Азербайджана в Иран, прежде всего в провинцию Ардебиль, куда в прошлом иранском календарном году съездили порядка 7 млн человек. Он выразил мнение, что открытие границы поможет "развитию семейного туризма в приграничных районах", нарастить экспорт и в целом развивать приграничную экономику.

Со своей стороны глава Ардебиля Масуд Эмами Йеганех рассказал, что президент Масуд Пезешкиан обратил внимание на необходимость выдачи краткосрочных виз жителям приграничных городов Ирана и Азербайджана.

Баку пока не делал никаких заявлений о возможности открытии сухопутной границы с Ираном.