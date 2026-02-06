Вестник Кавказа

Железнодорожные станции и вокзалы отремонтируют в Грузии

Поезд Тбилиси-Батуми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Массовый ремонт железнодорожных станций и вокзалов планирует в Грузии – "Грузинская железная дорога" объявила десять тендеров.

Компания "Грузинская железная дорога" (ГЖД) объявила десять тендеров на реконструкцию вокзалов и станций железной дороги.

В общей сложности закупка достигнет 4,1 млн лари (более $1,5 млн). При этом каждый подрядчик будет обязан провести ремонт как перрона и остановки, так и залов ожидания на вокзале.

Обновление ждет в том числе вокзалы в Уреки, Гоми, Чиатура и Озургети, а также остановку у Зеленого мыса и Ботанического сада на курорте Аджарии.

Желающие могут подать заявку до конца февраля, работы им нужно будет завершить до конца августа.

Напомним, что ранее "Грузинская железная дорога" анонсировала ремонт всех пассажирских поездов, которые ходят между городами Грузии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.