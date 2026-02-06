Железнодорожные станции и вокзалы отремонтируют в Грузии

Массовый ремонт железнодорожных станций и вокзалов планирует в Грузии – "Грузинская железная дорога" объявила десять тендеров.

Компания "Грузинская железная дорога" (ГЖД) объявила десять тендеров на реконструкцию вокзалов и станций железной дороги.

В общей сложности закупка достигнет 4,1 млн лари (более $1,5 млн). При этом каждый подрядчик будет обязан провести ремонт как перрона и остановки, так и залов ожидания на вокзале.

Обновление ждет в том числе вокзалы в Уреки, Гоми, Чиатура и Озургети, а также остановку у Зеленого мыса и Ботанического сада на курорте Аджарии.

Желающие могут подать заявку до конца февраля, работы им нужно будет завершить до конца августа.

Напомним, что ранее "Грузинская железная дорога" анонсировала ремонт всех пассажирских поездов, которые ходят между городами Грузии.