Европа вновь пообещала Турции скорое членство в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сегодня на встрече с главой турецкого МИД в Анкаре вновь подтвердила стратегическое партнерство с Анкарой и статус Турции как страны-кандидата на вступление в объединение.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня принял в Анкаре еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос, сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

Стороны отметили позитивную динамику взаимодействия в различных сферах и отметили, что его пора переводить в практическую плоскость. Особо собеседники отметили встречи на высоком уровне, которые прошли в 2025 году и способствовали продолжению поддержки ЕС программ по размещению беженцев в Турции и упрощению визового режима для турецких граждан, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Стороны приветствовали решение Еврокомиссии об упрощении выдачи многократных шенгенских виз турецким гражданам и договорились активизировать диалог по вопросам безвизового режима.

Также собеседники обсудили сотрудничество в области безопасности, экономической интеграции и региональной взаимосвязанности, уделив особое внимание развитию совместных инициатив в энергетике, транспорте, цифровизации и торговле в регионах Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Еврокомиссар Кос напомнила дипломату о роли права и демократических стандартов в отношениях Анкары и Брюсселя, отметив необходимость предотвращения обхода санкций ЕС, а Фидан отметил важность солидарности Турции и ЕС для обеспечения стабильности и процветания Европы.

По итогам встречи стороны сделали заявление, в котором вновь подтвердили статус Турции как страны-кандидата в ЕС и подчеркнули стратегическую значимость двусторонних отношений на фоне меняющейся геополитической ситуации, добавили в пресс-службе.