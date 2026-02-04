Ильхам Алиев встретился с министром обороны Ирана

Президент Азербайджана принял делегацию из Ирана во главе с министром обороны Азизом Насирзаде, стороны обсудили азербайжано-иранское партнерство.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку министра обороны и поддержки вооруженных сил ИРИ Азиза Насирзаде и других представителей иранской делегации, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи президент Ильхам Алиев подчеркнул, что контакты на высоком уровне дают возможность развивать партнерство между Баку и Тегераном, которое с каждым годом становится крепче, при этом он упомянул телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который состоялся несколько дней назад.

Также глава Азербайджана отметил, что, несмотря на нестабильную геополитическую ситуацию в мире, на Южном Кавказе сейчас мир, который был установлен благодаря усилиям со стороны Баку. Насирзаде, в свою очередь заявил о том, что для Ирана, граничащего с Азербайджаном и Арменией, это является очень важным фактором.

Стороны не обошли вниманием и недавнюю ситуацию в Иране.

"Азербайджан обеспокоен ситуацией в регионе и готов оказать поддержку для устранения напряженности"

– Ильхам Алиев

В финале встречи глава Минобороны Ирана упомянул о том, что Масуд Пезешкиан в позитивном ключе вспоминает свои визиты в Азербайджан, в частности в Ханкенди. Ильхам Алиев заявил о том, что отношения Азербайджана и Ирана основаны на принципах дружбы, братства и добрососедства.