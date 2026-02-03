Гутерриш: истечение срока ДСНВ – беспрецедентная угроза мировой безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал глубокую обеспокоенность в связи с прекращением действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Окончание срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) несет беспрецедентные риски для мировой безопасности, соответствующее заявление сделал генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки – двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия"

– Антониу Гутерриш

По словам генсека международной организации, такая ситуация несет серьезные угрозы для мира и безопасности на планете.

Гутерриш призвал Москву и Вашингтон в максимально сжатые сроки возвратиться за стол переговоров, чтобы в ходе них разработать новую структуру по восстановлению проверяемых ограничений, уменьшению рисков и упрочению общей безопасности.

"Сейчас мир ожидает от Российской Федерации и Соединенных Штатов перехода от слов к делу"

– Антониу Гутерриш