Гутерриш: истечение срока ДСНВ – беспрецедентная угроза мировой безопасности

Окончание срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) несет беспрецедентные риски для мировой безопасности, соответствующее заявление сделал генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки – двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия"
– Антониу Гутерриш
По словам генсека международной организации, такая ситуация несет серьезные угрозы для мира и безопасности на планете.
Гутерриш призвал Москву и Вашингтон в максимально сжатые сроки возвратиться за стол переговоров, чтобы в ходе них разработать новую структуру по восстановлению проверяемых ограничений, уменьшению рисков и упрочению общей безопасности.
"Сейчас мир ожидает от Российской Федерации и Соединенных Штатов перехода от слов к делу"
– Антониу Гутерриш