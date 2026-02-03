Руководство арабских стран убедило Трампа не отменять переговоры с Ираном – СМИ

Лидеры нескольких стран Ближнего Востока настояли на том, чтобы Дональд Трамп все же не отменил переговоры с иранской стороной, пишут СМИ.

Руководители девяти арабских стран убедили президента США Дональда Трампа не отменять встречу с Ираном в Омане, пишет Axios со ссылкой на источники.

"Не менее девяти стран региона (Ближнего Востока – ред.) связались с Белым домом на самом высоком уровне, настоятельно призывая США не отменять встречу (с Ираном в Омане – ред.)"

– Axios

Тем не менее, в публикации не уточняется, лидеры каких именно стран оказали влияние на американского президента.

Арабские лидеры якобы связались с Трампом почти сразу как было объявлено о несогласии Штатов встречаться с Ираном в Омане и об ограничении обсуждений исключительно ядерной программой Тегерана.

"Они (арабское руководство – ред.) попросили нас провести встречу и выслушать, что говорят иранцы. Мы сказали арабам, что проведем встречу, если они на этом настаивают. Но мы очень скептически настроены"

– источник

Как сообщает Axios, американская сторона все же согласилась провести переговоры с целью "продолжать движение по дипломатическому пути", а также по причине уважения к лидерам арабских государств.

Напомним, накануне стало известно о том, что Соединенные Штаты отказались провести предстоящие переговоры с Ираном в Омане, однако позднее Тегеран все же сообщил, что переговоры состоятся.