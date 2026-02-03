Вестник Кавказа

Анкара прилагает усилия для минимизации ущерба от санкций против РФ – дипломат

Власти Турции прилагают усилия для минимизации ущерба от антироссийских санкций, поведал дипломат Иванов. Вопрос находится на контроле Анкарой.

Турция прилагает усилия для снижения ущерба от антироссийских санкций, заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов. 

"Данная тема постоянно находится на повестке дня… Убеждены и даже видим, что турецкая сторона все осознает и принимает необходимые меры по минимизации ущерба"

– Алексей Иванов 

Источник в дипведомстве Турции ранее поведал, что Анкара рассчитывает на устранение проблемы с банковскими операциями, которая негативно сказывается на торгово-экономических связях РФ и Турции, передает РИА Новости.

Отметим, что в конце января постпреды ЕС утвердили персональные санкции против российских граждан. В "черный список" попали 15 физлиц из России.

