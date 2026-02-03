Анкара прилагает усилия для минимизации ущерба от санкций против РФ – дипломат

Власти Турции прилагают усилия для минимизации ущерба от антироссийских санкций, поведал дипломат Иванов. Вопрос находится на контроле Анкарой.

"Данная тема постоянно находится на повестке дня… Убеждены и даже видим, что турецкая сторона все осознает и принимает необходимые меры по минимизации ущерба"

– Алексей Иванов

Источник в дипведомстве Турции ранее поведал, что Анкара рассчитывает на устранение проблемы с банковскими операциями, которая негативно сказывается на торгово-экономических связях РФ и Турции, передает РИА Новости.

Отметим, что в конце января постпреды ЕС утвердили персональные санкции против российских граждан. В "черный список" попали 15 физлиц из России.