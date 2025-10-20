Грузинский язык будут учить в Иерусалиме

При Еврейском университете Иерусалима после прохождения всех необходимых процедур вскоре откроется Центр картвелологии, что будет способствовать популяризации Грузии грузинского языка в Израиле.

Вскоре на базе Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) заработает Центр картвелологии имени Шота Руставели, заявил в ходе своего визита в Израиль министр образования Грузии Гиви Миканадзе.

"Мы подробно обсудили конкретные аспекты, связанные с созданием и развитием Центра картвелологии. Мы получили полную поддержку как от ректора и руководства университета, так и от представителей факультета гуманитарных наук"

– Гиви Миканадзе

Миканадзе осмотрел образовательную инфраструктуру вуза, а также встретился и пообщался с его администрацией и преподавателями, принимал главу Минобразования Грузии ректор университета Орон Шагрир, передает Sputnik Грузия.

Открытие центра, которое ожидается уже в нынешнем 2026 году после завершения всех необходимых для этого процедур, будет способствовать популяризации Грузии и грузинского языка, отметил на встрече Микенадзе, подчеркнув важность укрепления связей между Еврейским университетом в Иерусалиме и грузинскими высшими учебными заведениями.

Также грузинский министр особо подчеркнул: Еврейский университет – общепризнанный вуз с богатыми традициями и историей, который по праву занимает почетное место в мировых рейтингах.