Сильный снегопад остановил движение по Транскаму

Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали из-за лавиноопасности и снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
"В связи со снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 17:00 мск"
- МЧС Северной Осетии
Единственная автомагистраль, соединяющая Россию и Южную Осетию, закрыта на неопределенное время, до особого распоряжения, товорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Напомним, ранее мы писали, что в последний раз дорожные власти Северной Осетии закрывали движение всех видов транспорта на Транскавказской магистрали из-за непогоды 13 января - слишком высоким был риск схода на трассу снежных лавин на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.