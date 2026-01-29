Вестник Кавказа

Сильный снегопад остановил движение по Транскаму

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные власти Северной Осетии сегодня закрыли Транскавказскую магистраль для всех видов транспорта на неопределенное время из-за сильного снегопада, угрожающего возможным сходом лавин.

Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали из-за лавиноопасности и снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи со снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 17:00 мск"

- МЧС Северной Осетии

Единственная автомагистраль, соединяющая Россию и Южную Осетию, закрыта на неопределенное время, до особого распоряжения, товорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали, что в последний раз дорожные власти Северной Осетии закрывали движение всех видов транспорта на Транскавказской магистрали из-за непогоды 13 января - слишком высоким был риск схода на трассу снежных лавин на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

