ДТП в Грузии закрыло "Верхний Ларс" для всех автомобилей

Сегодня утром из-за крупного дорожно-транспортного происшествия в районе населенного пункта Жинвали дорожные власти Грузии полностью перекрыли движение транспорта по Военно-Грузинской дороге.

Дорожные власти Грузии снова закрыли движение по Военно-Грузинской дороге из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс", однако на этот раз из-за крупного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на участке Жинвали-Ананури автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

"Временно закрыт 31-й км (Жинвали-Ананури) трассы для всех видов транспортных средств"

- департамент

Точные сроки устранения последствий ДТП пока неизвестны, однако предположительно движение на трассе восстановится через пару часов, говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

Накануне движение по Военно-Грузинской дороге было временно закрыто для грузовых автомобилей в Северной Осетии, однако по другой причине – из-за снегопада в горах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.