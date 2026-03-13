В Кувейте загорелся НПЗ после атаки беспилотника

НПЗ в Кувейте загорелся после атаки беспилотника. По данным СМИ, никто не пострадал.

Возгорание на НПЗ Mina al-Ahmadi возникло в Кувейте после удара БПЛА. По информации Al Jazeera, удар пришелся по производственному сегменту предприятия.

По данным СМИ, пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших в результате атаки не было. Отметим, что НПЗ находится примерно в 50 км от Эль-Кувейта.

Ранее в КСИР сообщили, что ВМС Корпуса атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Отметим, что вчера вечером был атакован ракетами Эр-Рияд. Четыре человека были ранены.