В Кувейте загорелся НПЗ после атаки беспилотника

НПЗ в Кувейте загорелся после атаки беспилотника. По данным СМИ, никто не пострадал.

Возгорание на НПЗ Mina al-Ahmadi возникло в Кувейте после удара БПЛА. По информации Al Jazeera, удар пришелся по производственному сегменту предприятия. 

По данным СМИ, пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших в результате атаки не было. Отметим, что НПЗ находится примерно в 50 км от Эль-Кувейта. 

Ранее в КСИР сообщили, что ВМС Корпуса атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ. 

Отметим, что вчера вечером был атакован ракетами Эр-Рияд. Четыре человека были ранены.

