Российские дипломаты помогли группе туристов покинуть Кувейт

Посольство РФ в Кувейте помогло группе российских туристов выехать через Саудовскую Аравию, а также помогло в транзите через Кувейт в Саудовскую Аравию россиянам, работавшим по контракту в соседнем Ираке.

Благодаря сотрудникам посольства РФ в Кувейте группа российских туристов смогла покинуть страну через Саудовскую Аравию, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Александр Андреев.

"Используя рабочие связи с кувейтской авиакомпанией Jazeera, посольство оказало содействие группе российских туристов, с началом войны застрявших в международном аэропорту Эль-Кувейта. Группа была вывезена в Саудовскую Аравию сухопутным путем, а также им были предоставлены билеты на рейс до Стамбула. Далее граждане самостоятельно вылетели в Россию"

- Александр Андреев

Не оставила дипмиссия без помощи и соотечественников, работавших по контракту в соседнем Ираке – они тоже были вывезены в Саудовскую Аравию через Кувейт, поведал дипломат, передает ТАСС.

После закрытия кувейтского воздушного пространства посольство неоднократно получало обращения от соотечественников, которым необходимо вернуться в Россию: по мере возможности дипломаты отправляют их из Кувейта через сухопутную границу в Саудовскую Аравию, откуда можно вылететь в Стамбул, Каир и другие города, из которых налажены прямые рейсы в Россию.

Напомним, воздушное пространство Кувейта остается закрытым с 28 февраля.