В парламенте Ирана предложили взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

С предложением взимать плату за безопасный проход судов через Ормузский пролив выступила депутат парламента ИРИ Сомайе Рафиеи.

Депутат парламента Ирана Сомайе Рафиеи заявила, что Тегеран может начать брать плату за проход судов через Ормузский пролив.

"Мы реализуем план, согласно которому страны, использующие Ормузский пролив... будут обязаны платить пошлины и налоги Исламской Республике Иран"

– Сомайе Рафие

По словам члена парламента, Иран отвечает за региональную безопасность. Страны, которые зарабатывают на транспортировке энергоресурсов и продовольствия, должны платить налог за обеспечение безопасности.

Напомним, что после начала военных действия на Ближнем Востоке Иран заблокировал проход судов через Ормузский пролив. Ситуация спровоцировала резкий рост цен на нефть, так как пролив используется для транспортировки значительной части мирового объема "черного золота".