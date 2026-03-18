Каллас: ЕС ведет диалог с Ираном по урегулированию конфликта

В Брюсселе заявили о том, что в настоящее время ведут контакты с Тегераном по завершению конфликта в регионе Ближнего Востока.

Европейский союз сейчас находится в диалоге с властями Ирана, такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед своим выступлением на Саммите в Брюсселе.

Она отметила, что контакты идут в направлении урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

"Да, контакты идут, я уже разговаривала с министром (иностранных дел Ирана - ред.), поднимаю все вопросы, которые у нас есть"

– Кая Каллас

Она подчеркнула, что в Евросоюзе "все заинтересованы, чтобы эта война закончилась, а не наращивалась".

Напомним, накануне глава европейской дипломатии провела телефонный разговор с главой дипломатического ведомства Ирана Аббасом Аракчи.

Основной темой разговора стала нормализация ситуации в ближневосточном регионе и вопросы судоходства в Ормузском проливе.