Каллас: ЕС ведет диалог с Ираном по урегулированию конфликта

Европейский союз сейчас находится в диалоге с властями Ирана, такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед своим выступлением на Саммите в Брюсселе.
Она отметила, что контакты идут в направлении урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
"Да, контакты идут, я уже разговаривала с министром (иностранных дел Ирана - ред.), поднимаю все вопросы, которые у нас есть"
– Кая Каллас
Она подчеркнула, что в Евросоюзе "все заинтересованы, чтобы эта война закончилась, а не наращивалась".
Напомним, накануне глава европейской дипломатии провела телефонный разговор с главой дипломатического ведомства Ирана Аббасом Аракчи.
Основной темой разговора стала нормализация ситуации в ближневосточном регионе и вопросы судоходства в Ормузском проливе.