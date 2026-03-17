ЕС следует повлиять на США и Израиль – Аракчи

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Евросоюз может оказать влияние на Соединенные Штаты и Израиль для прекращения военных действий на Ближнем Востоке.

Европа должна призвать США и Израиль прекратить военные действия с Ираном, такое заявление сделал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Согласно пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства, такое заявление было сделано Аракчи в ходе телефонного разговора с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас.

"Если Европейский союз и европейские страны действительно обеспокоены миром и безопасностью в регионе, им следует оказать влияние на агрессоров и добиваться прекращения их военной агрессии против народа Ирана"

– Аббас Аракчи

Кроме того, глава МИД Ирана заявил о том что именно США и Израиль стоит винить в нарушении судоходства в Ормузском проливе, поскольку именно из-за войны в регионе он остается фактически заблокированным.

Поэтому, в интересах Брюсселя как можно быстрее проявить реальные действия по отношению к США и Изилю во избежание еще большей экономической нестабильности, отметил Аббас Аракчи.