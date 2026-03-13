Байрамов и Аракчи обсудили войну на Ближнем Востоке

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили войну на Ближнем Востоке. Стороны также затронули вопросы отношений Баку и Тегерана.

Главы дипведомств Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили военную конфронтацию на Ближнем Востоке.

Глава МИД Ирана отметил, что иранская армия осуществляет оборону страны против агрессоров и наносит удары по объектам, которые используются в военных целях. Аракчи также подчеркнул недопустимость предоставления третьими странами своей территории для военной агрессии.

Главы дипведомств затронули вопросы двусторонних отношений и отметили важность поддержания постоянного диалога для оперативного решения проблем в кризисных условиях.