Пожар на заводе СПГ в Катаре станет катастрофой для ЕС

Пожар на заводе СПГ в Катаре оставит без газа большую часть стран Евросоюза и станет катастрофическим для стран содружества, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Пожар, вспыхнувший на крупнейшем в мире заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в катарском Рас-Лаффане, станет катастрофой в первую очередь для стран Евросоюза, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Плохо для мира, катастрофически для ЕС"

- Кирилл Дмитриев

Ранее МВД Катара сообщило, что комплекс по производству СПГ в промышленном городке Рас-Лаффан был атакован иранскими ракетами, после чего на нем вспыхнул масштабный пожар, хотя производство на нем было остановлено еще в начале марта после попадания в один из его объектов иранских беспилотников, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что самая мощная площадка по производству СПГ в мире, расположенная в катарском Рас-Лаффане, была сильно повреждена в результате мощного ракетного удара со стороны Ирана, подтвердили в Государственной нефтегазовой компании Qatar Energy. Завод получил серьезные повреждения, после чего на нем вспыхнул пожар.