Qatar Energy сообщила о серьезном повреждении СПГ-завода в Рас-Лаффане

Государственная компания Катара Qatar Energy подтвердила, что ее завод в Рас-Лаффане – крупнейший мировой кластер по производству СПГ – получил серьезные повреждения в результате удара Ирана.

В ее сообщении отмечается, что завод оказался под мощным ракетным обстрелом.

"Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинен значительный ущерб"

– Qatar Energy

В компании уточнили, что проверили местонахождение всех сотрудников. Сведений о возможных пострадавших нет.

Напомним, ранее власти Катара приняли решение об эвакуации персонала завода в городе Рас-Лаффан после того, как иранское руководство предупредило о своей готовности нанести удары по энергетической инфраструктуре арабских стран Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Оно было принято Тегераном после удара США и Израиля по ряду объектов месторождения Южный Парс в иранской провинции Бушер.