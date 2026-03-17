Qatar Energy сообщила о серьезном повреждении СПГ-завода в Рас-Лаффане

Самая мощная площадка по производству СПГ в мире, расположенная в Рас-Лаффане в Катаре, была сильно повреждена в результате удара со стороны Ирана, подтвердили в Государственной нефтегазовой компании Qatar Energy.
В ее сообщении отмечается, что завод оказался под мощным ракетным обстрелом.
"Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинен значительный ущерб"
– Qatar Energy
В компании уточнили, что проверили местонахождение всех сотрудников. Сведений о возможных пострадавших нет.
Напомним, ранее власти Катара приняли решение об эвакуации персонала завода в городе Рас-Лаффан после того, как иранское руководство предупредило о своей готовности нанести удары по энергетической инфраструктуре арабских стран Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Оно было принято Тегераном после удара США и Израиля по ряду объектов месторождения Южный Парс в иранской провинции Бушер.