О последствиях удара по АЭС Бушер рассказали в МАГАТЭ

Удар, нанесенный накануне по АЭС Бушер, разрушил сооружение в нескольких сотнях метров от реактора, рассказали в МАГАТЭ.

Пришедшийся на территорию АЭС Бушер в Иране накануне удар разрушил одну из построек, но не нанес ущерба самому реактору, такое сообщение распространила пресс-служба МАГАТЭ.

"Вслед за поступившей из Ирана информацией об инциденте с попаданием снаряда во вторник вечером МАГАТЭ может подтвердить, что сооружение, расположенное в 350 м от реактора АЭС Бушер, было поражено и уничтожено"

– МАГАТЭ

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что реактор АЭС повреждений не получил. Нет раненых или жертв и среди персонала станции.

Он также напомнил о недопустимости ударов по атомным электростанциям или расположенным рядом территориям: такие атаки, обратил внимание глава агентства, противоречат семи ключевым принципам обеспечения ядерной безопасности при вооруженных конфликтах.