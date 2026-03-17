МИД РФ прокомментировало атаку на АЭС "Бушер"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с осуждением ракетного удара, нанесенный по внутреннему периметру АЭС "Бушер".

Россия решительно осуждает атаку, совершенную со стороны США и Израиля по иранской АЭС "Бушер", такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва считает категорически недопустимым удар вблизи действующего энергоблока, это представляет угрозу безопасности российских граждан, находящихся на территории АЭС "Бушер", о чем неоднократно были предупреждены Вашингтон и Тель-Авив.

"Неоднократно предупреждали Израиль и США, продолжающие свою агрессивную военную кампанию против Исламской Республики Иран, о категорической недопустимости создания угроз для жизни и здоровья остающихся на площадке многочисленных российских граждан, составляющих персонал атомной станции"

– Мария Захарова

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты и Израиль должны отказаться от ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, поскольку это может привести к радиологической и экологической катастрофам в регионе.

Кроме того, Захарова призвала МАГАТЭ, под чьим управлением находится АЭС, решительно осудить данный инцидент.

"Рассчитываем на соответствующую реакцию всех ответственных и здравомыслящих членов международного сообщества и, прежде всего, – государств Персидского залива, которые могут пострадать в первую очередь"

– Мария Захарова

Подобного рода действия чреваты огромными последствиями для стран Ближнего Востока в ядерной сфере, подчеркнула Официальный представитель МИД РФ.