Вестник Кавказа

Ходжавенд и Ханабад принимают новых жителей

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в освобожденные от армянской оккупации город Ходжавенд и село Ханабад Ходжалинского района Азербайджана возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В Азербайджане продолжается Великое возвращение – бывшие вынужденные переселенцы, а ныне новые жители, возвращаются в родные места - город Ходжавенд и село Ханабад Ходжалинского района.

Население города Ходжавенд сегодня вырастет на 177 человек – это 46 семей бывших вынужденных переселенцев, которых ждет обновленный город, полностью обустроенный для жизни: новые современные дома, прекрасная инфраструктура и все необходимые социальные учреждения уже ждут их, передает Trend.

Существенно вырастет сегодня и население крупного села Ханабад – в него возвращаются 19 семей, это 89 новых жильцов Ходжалинского района страны.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на днях в села Агдеринского, Ходжавендского и Джебраильского районов, освобожденные от армянской оккупации, вернулась очередная большая группа бывших вынужденных переселенцев - 82 семьи, или 368 новых жителей. Самое масштабное заселение прошло в селах Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Гасанриз Агдеринского района, также новых жителей приняло село Ходжавенд Ходжавендского района и село Хоровлу Джебраильского района.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
940 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.