Экономика Турции справляется с рисками

Власти Турции не видят причин для паники по поводу состояния экономики страны из-за атак на Иран, хотя они косвенно и влияют на нее. Напротив, в стране ждут снижения инфляции.

Турция не опасается серьезного влияния иранского конфликта на экономику страны, заявили в администрации президента республики.

"Турецкая сторона не видит оснований для паники в связи с влиянием конфликта вокруг Ирана на экономику страны. Мы внимательно анализируем возможные последствия для всех секторов - от энергетики и внешней торговли до туризма и финансовых рынков - и принимаем необходимые меры для минимизации рисков"

- администрация президента Турции

Тем не менее, конфликт на Ближнем Востоке все же воздействует на турецкую экономику, но весьма ограниченно, и скорее со знаком "плюс" - так, власти ожидают, что инфляция в стране к концу текущего 2026 года может замедлиться до 21%, пишет газета Ekonomim со ссылкой на оценку Fitch Ratings, передает РИА Новости.

Впрочем, если конфликт затянется, стране будет угрожать значительно большая макроэкономическая нестабильность, а затяжная эскалация может негативно сказаться на ее туристическом секторе и внешнем спросе.

Также она может нарастить давление на платежный баланс и курс национальной валюты, просчитали аналитики Fitch, пишет издание.