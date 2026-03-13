Турция наращивает дипломатические усилия по Ирану

Несмотря на три инцидента с иранскими ракетами, Турция активизировала дипломатические усилия по ситуации вокруг Ирана: страна настаивает на возврате к дипломатии и переговорам сторон конфликта.

Турция активизировала дипломатические усилия по ситуации вокруг Ирана и поддерживает контакт с Тегераном, заявил сегодня на пресс-конференции в Анкаре глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"Мы приглашаем стороны вернуться за стол переговоров и считаем дипломатию единственным устойчивым решением сложившейся ситуации. Мы активизировали наши дипломатические усилия"

- Хакан Фидан

На ситуации не сказался и третий случай перехвата ракеты в небе над Турцией, произошедший накануне – турецкие власти контактируют с иранской стороной по этому вопросу, - добавил дипломат, передает РИА Новости.

Что касается любых провокаций в отношении Турции, то страна будет решительно противостоять им на фоне кризиса на Ближнем Востоке и не позволит втянуть себя в конфликт – такова решительная позиция и воля ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и сейчас турецкая сторона обсуждает инциденты с ракетами как на военном, так и на дипломатическом уровнях, доводя до сведения иранских коллег свои обеспокоенности и предупреждения, - добавил Хакан Фидан.