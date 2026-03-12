Иранские ракеты над Турцией: Анкара балансирует на грани войны

Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты: Иран трижды запустил баллистические ракеты в сторону Турции, целясь в американскую авиабазу Инджирлик. Все ракеты перехвачены ПВО НАТО, жертв нет, но Анкара ужесточает риторику, осуждая провокации.

Первый удар: 4 марта: сомнения и предупреждение

4 марта Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты над провинцией Газиантеп силами ПВО НАТО. Обломки упали в пустое поле, пострадавших нет. Ракета, предположительно из Ирана, прошла через Ирак и Сирию, нацеливаясь на базу Инджирлик, где дислоцированы американские войска.

Изначально инцидент вызвал сомнения: Тегеран отрицал запуск, а МИД Турции не пытался возложить ответственность на него. Глава ведомства Хакан Фидан после разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил: "Если это была ракета, сбившаяся с курса — одно дело. Но если последует что-то еще, никому в Иране не стоит пускаться в авантюру".

Аракчи позже категорически отверг причастность Ирана: "Ракеты в сторону Инджирлика не были пущены нами". Президент Эрдоган подчеркнул решимость: "Турция принимает все меры в консультации с НАТО и вмешается при необходимости".

Второй инцидент: 8 марта, жесткий сигнал Эрдогана

Спустя четыре дня, 8 марта, вторая ракета из Ирана (из района восточнее Тегерана, дальность ~1200 км) вошла в турецкое небо и была сбита. Анкара установила, что ракета пущена со стороны Ирана прицельно по базам США. После экстренного заседания правительства Эрдоган направил Тегерану жесткий сигнал. "Необходимые предупреждения Ирану переданы. Несмотря на неоднократные предупреждения, продолжаются провокации. Не бросайте тень на наши тысячелетние братские узы", - заявил он.

В телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Эрдоган отметил: "Турция пострадала от кризиса, но не является стороной конфликта. Нарушение воздушного пространства неприемлемо". Пезешкиан заверил: "Иран - не источник ракет, проведем расследование". Хакан Фидан призвал Тегеран через Аббаса Аракчи избегать рисков.

Третий запуск

13 марта третья ракета из Ирана вызвала сирены на базе Инджирлик. ПВО НАТО уничтожила ее в воздухе; обломки сгорели при входе в атмосферу.

Турецкие власти ведут консультации с Тегераном. Источники в Turkiye еще после второй атаки объясняли логику атак. Вся проблема состоит в так называемой "мозаичной обороное" Ирана. После ударов США и Израиля (включая гибель аятоллы Али Хаменеи 28 февраля) выжившие генералы действуют по предвоенным инструкциям, где Турция, вероятно, из-за наличия баз НАТО также обозначалась как цель.

Трамп давит на Эрдогана: "Речи или ракеты?"

Каждый инцидент с атакой Ирана по территории Турции будет использоваться теми, кто хочет вовлечь Анкару в войну на стороне Вашингтона. Президент США Дональд Трамп уже этим занимается, 11 марта он обратился к Эрдогану через соцсети: "Ты крепкий парень с фантастическими речами. Покажи ракеты! Сделаем вместе — покончим с "младшим Хаменеи", сыном, легковесом. Уберем легко. Эрдоган — разговоры или действия? Решайте быстрее, я готов по-крупному!".

Анкара пока занимает сдержанно-терпеливый курс: Эрдоган не одобряет военные действия Тегерана в отношении соседей, но не рвет с ним дипломатические связи. Турция осудила убийство аятоллы Али Хаменеи. Эрдоган выразил соболезнования Ирану: "Глубоко опечален смертью соседа. Выражаю соболезнования иранскому народу".

Турция не хочет эскалации конфликта и предостерегает тех, кто рассчитывает раскачать Иран изнутри. Фидан на пресс-конференции с немецким коллегой Йоханом Вадефулем предупредил: "Категорически против гражданской войны в Иране и этнических конфликтов. Мы не позволим этого. Нападение на Иран незаконно, но удары по соседям — тоже".

Сдержанная позиция Турции объясняется высокими рисками в случае раскачивания Ирана: беженцы, курдский фактор, распространение терроризма, рост цен на энергоносители. Все они лягут тяжелым бременем на турецкую экономику и безопасность, и Анкара безусловно хотела бы не допустить дальнейшей эскалации иранской войны.