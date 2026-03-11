Когда завершится война США и Израиля с Ираном?

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп намерен продолжать военную кампанию США и Израиля в Иране еще две или три недели.

Текущая совместная операция американских и израильских вооруженных сил против Ирана растянется еще на две или три недели сообщает портал Axios со ссылкой на информированные правительственные круги Израиля.

Информированный источник подчеркивает решительный настрой президента США Дональда Трампа на продолжение боевых действий даже при отсутствии публично заявленных целей. При этом израильская сторона всерьез опасается внезапного решения главы Белого дома о прекращении огня ради преждевременного объявления победы под любым удобным предлогом. Однако американские чиновники подтверждают высокий уровень энтузиазма Трампа в отношении текущих военных шагов.

Как уточняет издание, в ближайшие недели главные усилия Вашингтона будут направлены на подавление инфраструктуры Корпуса стражей исламской революции. По данным портала, подобная стратегия выбрана специально для парализации работы государственного аппарата и провоцирования масштабных антиправительственных выступлений среди иранского населения.

Напомним, военная операция против Ирана стартовала 28 февраля с массированных ударов по Тегерану и другим крупным городам. Белый дом объяснил свои действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз со стороны Исламской Республики. В ответ КСИР инициировали масштабную кампанию против Израиля и американских военных объектов в девяти государствах Ближнего Востока.

Когда остановится Иран?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Иран пока не намерен прекращать боевые действия против американских и израильских целей на Ближнем Востоке даже при остановке атак на иранские объекты.

"Накануне было заявление верховного лидера Моджтабы Хаменеи о том, что Иран не остановит войну, пока все американские базы из региона не будут выведены в полном составе. Иран хочет добиться, чтобы на Ближнем Востоке больше не было американских военных объектов. Также Хаменеи выдвинул в качестве условия прекращения военных действий выплату репараций за весь нанесенный Ирану ущерб, за уничтожение и военной, и гражданской инфраструктуры и гибель граждан. Из заявления следует, что Тегеран намерен потребовать и компенсацию за последствия антииранских санкций за все годы", - прежде всего сказал он.

"При этом Иран, согласно тому же заявлению Хаменеи, оставляет за собой право на месть за всех погибших – за детей, за мирных граждан, за руководство страны. Для Моджтабы Хаменеи это еще и личная история, так как был убит его отец и другие родственники. В итоге, пока Иран не сможет сказать о том, что он достиг успеха и победил на поле боя, ему нет смысла останавливать военные действия. А о победе можно будет заявить только тогда, когда на Ближнем Востоке будет минимизировано американское присутствие. Есть понимание, что пока американские войска находятся в регионе, агрессивные войны против Ирана будут повторяться", - продолжил востоковед.

"Кроме того, пока американские войска дислоцированы на Ближнем Востоке, Израиль продолжит ощущать полную безнаказанность своих действий и также повторять атаки на Иран. Поэтому мы пока не можем говорить о какой-либо перспективе прекращения войны, так как не достигнуты цели Ирана. Может быть, в какой-то момент произойдет гуманитарное прекращение огня, хотя и оно для Ирана с военной точки зрения не представляет никакого интереса. Стратегическая инициатива сейчас в руках Тегерана и отдавать ее он не захочет. С политической точки зрения ситуация выглядит именно так", - заключил Турал Керимов.

Тем не менее, добавил советник "Россия сегодня", план-минимум Тегерана на сегодняшний день - это добиться прекращения боевых действий со стороны США и Израиля.