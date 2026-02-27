Джей Ди Вэнс выступал против ударов по Ирану – Politico

Politico: Джей Ди Вэнс возражал против военных планов Трампа в отношении Ирана. Ранее вице-президент пообещал гражданам страны, что США не будут воевать с Ираном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступал против военной операции на Ближнем Востоке, передает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным СМИ, Вэнс представил свое мнение Дональду Трампу, отметив свои опасения относительно военных действий. По словам источника, Вэнс "был настроен скептически".

По словам другого высокопоставленного чиновника, Вэнс лишь представлял Трампу различные точки зрения на вопрос, при этом сам политик готов был согласиться с любым решением лидера США.

Издание акцентирует внимание на предвыборном обещании Вэнса, который заявил о том, что Вашингтон не будет реализовывать силовой сценарий в отношении Ирана, так как это может привести к Третьей мировой войне.