Вэнс назвал дипломатию предпочтительным вариантом решения ситуации с Ираном

Вопрос по иранской ядерной программе предпочтительнее урегулировать дипломатическим путем, заявил Вэнс. При этом он отметил, что силовое решение также не исключено.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался за дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном, об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

"Я думаю, мы все предпочли бы дипломатический вариант"

– Вэнс

При этом он пояснил, что администрация Дональда Трампа не исключает возможности силового решения. По словам Вэнса, "все зависит от того, что сделают и скажут иранцы".

Он добавил, имея в виду масштабные военные действия, которые в прежние годы вели Штаты на Ближнем Востоке, что нужно быть осторожными и не повторять ошибок.

"Я думаю, нам нужно избегать повторения ошибок прошлого, <...> Одно лишь то, что один президент потерпел крах в военном конфликте, не означает, что мы больше никогда не можем участвовать в военных конфликтах. Нам нужно быть осторожными, и, думаю, президент (Трамп) осторожен"

– Вэнс