Крупнейший авианосец ВМС США взял курс на Израиль

Атомный авианосец "Джеральд Форд" вышел с Крита в сторону Израиля для усиления группировки против Ирана, сообщают международные СМИ.

Крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд" покинул базу ВМС США на Крите в четверг, 26 февраля, и направился к побережью Израиля, пишет газета "Катимерини".

Ожидается, что авианосец прибудет в зону Восточного Средиземноморья в ближайшие 24 часа, присоединившись к 13 другим боевым кораблям США в регионе. Выход ударной группы в море произошел в день старта непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Женеве.

Флагман американского флота и самый современный авианосец завершил четырехдневную стоянку на базе поддержки ВМС США в бухте Суда на Крите. Корабль пополнял запасы и проводил техническое обслуживание после предыдущего этапа развертывания в Средиземном море. На борту авианосца, введенного в строй в 2017 году, находятся почти 4,6 тыс членов экипажа, а его длина составляет 334 м при водоизмещении более 100 тыс т.

По данным источников, судно уже взяло курс на восток и, как ожидается, достигнет израильского побережья в течение суток. Там военный корабль должен соединиться с ударной группой другого американского авианосца "Авраам Линкольн", который размещен на Ближнем Востоке вместе с девятью эсминцами и тремя другими боевыми кораблями.

Выход авианосца в море совпал по времени с началом важного дипломатического раунда. Утром в четверг в Женеве стартовали непрямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Посредником на переговорах выступает глава МИД Омана. Наличие сразу двух авианосцев в регионе - случай редкий и свидетельствует о серьезности намерений Пентагона.

Стоит отметить, что, по данным американских СМИ, в последнее время на корабле возникали технические проблемы, в частности, с корабельной системой канализации, однако на боеспособность ударной группы это не влияет.