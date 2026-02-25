Премьер Армении обсудил в Варшаве перспективы развития связей с ЕС

Никол Пашинян в ходе поездки в Польшу провел встречу с председателем Сената этой страны. Стороны коснулись вопросов сотрудничества между Арменией и Польшей, а также перспектив развития связей республики Южного Кавказа с ЕС.

В Варшаве прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Сената Польши Малгожаты Кидавы-Блонской. Об этом сообщают армянские СМИ.

Стороны поговорили о важности непрекращающегося развития межпарламентского сотрудничества и углублении взаимодействия на международных площадках.

Одной из обсуждаемых тем также стала повестка дня двусторонних отношений Еревана и Варшавы. Кроме того, Пашинян и Кадава-Блонская коснулись перспектив развития сотрудничества между Арменией и Евросоюзом.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями по региональным событиям и другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.