Вестник Кавказа

Премьер Армении обсудил в Варшаве перспективы развития связей с ЕС

Премьер Армении обсудил в Варшаве перспективы развития связей с ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Никол Пашинян в ходе поездки в Польшу провел встречу с председателем Сената этой страны. Стороны коснулись вопросов сотрудничества между Арменией и Польшей, а также перспектив развития связей республики Южного Кавказа с ЕС.

В Варшаве прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Сената Польши Малгожаты Кидавы-Блонской. Об этом сообщают армянские СМИ.

Стороны поговорили о важности непрекращающегося развития межпарламентского сотрудничества и углублении взаимодействия на международных площадках.

Одной из обсуждаемых тем также стала повестка дня двусторонних отношений Еревана и Варшавы. Кроме того, Пашинян и Кадава-Блонская коснулись перспектив развития сотрудничества между Арменией и Евросоюзом.

Помимо этого, состоялся обмен мнениями по региональным событиям и другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.