Пезешкиан назвал количество погибших во время протестов в Иране

Президент Ирана сообщил сколько людей погибли во время январских антиправительственных демонстраций: около 400 военных и 2 тыс гражданских.

Масуд Пезешкиан высказался о жертвах иранских протестов минувшего января. Президент Ирана заявил, что в число погибших входит до 400 военных и более 2 тыс гражданских лиц.

В эфире гостелерадиокомпании иранский президент также обратил внимание на недавнее заявление президента США Дональда Трампа, назвав его преднамеренно ложным.

"Говорят, что Иран — рассадник зла и терроризма. Разве мы террористы? Разве мы убиваем людей? (...) Мы устраивали массовые убийства? Мы предоставили статистику и даже номера паспортов тех, о ком говорили. Кто утверждает, что цифры больше — пусть докажет"

— Масуд Пезешкиан

Напомним, что ранее с заявлением о числе погибших во время протестов выступал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Министр иностранных дел заявлял, что в Исламской Республике погибло 3 117 человек.