Ночной пожар оставил без воды дагестанский Избербаш

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанском Избербаше отключили водоснабжение из-за ночного пожара на насосной станции, который вывел из строя силовой трансформатор, снабжавший насосы электроэнергией. Воду дадут лишь вечером.

Жители целого города Избербаш в Дагестане сегодня утром собирались на работу без воды в кранах – ее неожиданно отключили ночью после того, как на насосной станции случился пожар, который вывел из строя силовой трансформатор, запитывавший насосы электроэнергией, сообщает Единый оператор республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В связи с произошедшим сегодня в 3:00 мск возгоранием трансформатора на насосной станции второго подъема (поселок Ачи-Су) работа станции была остановлена. Подача воды в город Избербаш временно прекращена"

- сообщение

На место аварии была немедленно отправлена бригада специалистов, которая в круглосуточном режиме начала аварийно-восстановительные работы, для ремонта здания и замены трансформатора была задействована вся необходимая техника, передает "Интерфакс".

Работы продолжаются, коммунальщики обещают вернуть воду горожанам не позже 17 часов.

Напомним, население Избербаша на сегодняшний день превышает 59 тыс человек.

