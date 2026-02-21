Упавший в Иране вертолет принадлежал армии

Разбившийся сегодня в Иране вертолет был военным, погибли члены экипажа и два торговца – вертолет упал на рынок.
Появилась новая информация о крушении вертолета в иранском Исфахане сегодня.
Начальник управления по ЧС провинции Исфахан Мансур Шише Форуш рассказал агентству IRNA, что разбился военный вертолет.
"Сегодня утром в районе Исфахана вертолет армии Исламской Республики Иран упал в результате технической неисправности. К сожалению, пилот и второй пилот погибли"
– Форуш
Уточняется, что вертолет потерпел крушение в районе рынка в городе Дорче-Пиаз. В результате погибли как оба пилота, так и два торговца на рынке.
После крушения произошел пожар. В настоящее время на месте ЧП пожар тушат сотрудники службы.