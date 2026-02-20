Вестник Кавказа

Грузопоток "Азербайджанских авиалиний" за три года вырос на 170%

© Фото: Ярослав Лобанов/ “Вестник Кавказа“
На 211% выросли доходы AZAL от грузоперевозок в 2022–2025 годах, объем перевезенных грузов увеличился на 170%

В Международном аэропорту Гейдар Алиев раскрыли данные о росте грузоперевозок "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). За 2022–2025 годы доходы компании от этого направления выросли на 211%, а тоннаж перевезенных грузов — на 170%.

"То, что рост доходов превысил рост объемов грузов, связано с усилением коммерческой деятельности, совершенствованием ценовой политики и управления доходами. Это свидетельствует о том, что грузовые перевозки уже развиваются структурно и системно"

— пресс-служба Международного аэропорта Гейдара Алиева

В аэропорту сообщили, что AZAL расширил географию грузоперевозок, подписав более 30 стратегических контрактов. Благодаря монетизации сети грузовое направление стало приносить стабильный доход. Сейчас перевозчик внедряет цифровые решения и новые системы бронирования для повышения эффективности. В планах компании наращивать долю грузовых перевозок и развивать этот сегмент как ключевой источник прибыли.

