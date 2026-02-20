ЕС перенес утверждение 20-го пакета санкций против РФ

По итогам встречи глав МИД ЕС Кая Каллас констатировала: согласовать 20-й пакет санкций против России пока не вышло., но переговоры по ограничительным мерам будут продолжены.

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, добавив, что работа над ограничительными мерами продолжится.

"Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена"

— Кая Каллас

Несмотря на блокировку со стороны Венгрии и Словакии, в ЕС рассчитывают утвердить 20-й пакет санкций. Такое заявление делал глава МИД Франции. Между тем 23 февраля Совет Евросоюза пролонгировал на год прежние санкции против России и расширил список подсанкционных лиц на восемь человек, сообщается в "Официальном журнале" ЕС.