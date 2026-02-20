Иран не передаст США контроль над своими ресурсами – СМИ

Иранские чиновники заявили о том, что Тегеран не передаст под контроль Вашингтона свои нефтяные и минеральные ресурсы, пишут СМИ.

В Иране сделали заявление о том, что США не получат под свой контроль нефтяные и минеральные ресурсы ИРИ, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

Кроме того, согласно источнику, Иран требует того, чтобы его право на обогащение урана было полностью признано американской стороной на основе Договора о нераспространении ядерного оружия.

Тем не менее, как пишет Reuters руководство Ирана не против того, чтобы США выступали в качестве подрядчиков в процессе разработки нефтегазовых месторождений на территории страны.