Вестник Кавказа

Иран не передаст США контроль над своими ресурсами – СМИ

Иран не передаст США контроль над своими ресурсами – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские чиновники заявили о том, что Тегеран не передаст под контроль Вашингтона свои нефтяные и минеральные ресурсы, пишут СМИ.

В Иране сделали заявление о том, что США не получат под свой контроль нефтяные и минеральные ресурсы ИРИ, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

Кроме того, согласно источнику, Иран требует того, чтобы его право на обогащение урана было полностью признано американской стороной на основе Договора о нераспространении ядерного оружия.

Тем не менее, как пишет Reuters руководство Ирана не против того, чтобы США выступали в качестве подрядчиков в процессе разработки нефтегазовых месторождений на территории страны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.