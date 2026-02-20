Часть пошлин США будет отменена с 24 февраля

Пошлины Трампа, которые Верховный суд США признал незаконными, перестанут взиматься с 24 февраля. Заявление об этом опубликовано американской Службой пограничного и таможенного контроля.

"Пошлины, введенные в соответствии с IEEPA на основании следующих президентских указов, включая все изменения и поправки, перестанут действовать и больше не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со склада для потребления, с 00:00 по времени Восточного побережья (08:00 мск) 24 февраля 2026 года"

– Служба пограничного и таможенного контроля США

Отменяются, в частности, пошлины, установленные указом Дональда Трампа от 6 августа 2025 года, который ввел дополнительные пошлины 25% в отношении Индии в связи с закупкой российской нефти.

В целом в перечне указаны те пошлины Трампа, которые ранее были признаны незаконными Верховным судом США.