Вестник Кавказа

Следующие переговоры по Украине могут пройти через три недели – Уиткофф

Кирилл Дмитриев со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© Фото: Сайт президента России
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о том, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться в течение ближайших трех недель.

Очередная встреча Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию может состояться в следующие три недели, такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Мы с Джаредом (Джаредом Кушнером – ред.) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель"

– Стивен Уиткофф

Он отметил, что в ближайшее время стоит ожидать некоторые хорошие новости по вопросу трехсторонних переговоров.

Кроме того, спецпосланник заявил о том, что предстоящий раунд может привести к последующей встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Уиткофф также не исключил, что в ходе переговоров на высшем уровне к процессу урегулирования может присоединиться президент США Дональд Трамп.

"В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом (Дональдом Трампом – ред.), посмотрим. Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата"

– Стивен Уиткофф 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1095 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.