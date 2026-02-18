Следующие переговоры по Украине могут пройти через три недели – Уиткофф

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о том, что следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться в течение ближайших трех недель.

Очередная встреча Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию может состояться в следующие три недели, такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Мы с Джаредом (Джаредом Кушнером – ред.) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель"

– Стивен Уиткофф

Он отметил, что в ближайшее время стоит ожидать некоторые хорошие новости по вопросу трехсторонних переговоров.

Кроме того, спецпосланник заявил о том, что предстоящий раунд может привести к последующей встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Уиткофф также не исключил, что в ходе переговоров на высшем уровне к процессу урегулирования может присоединиться президент США Дональд Трамп.

"В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом (Дональдом Трампом – ред.), посмотрим. Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата"

– Стивен Уиткофф