Граждане России чаще других открывают бизнес в Грузии

Россияне вышли в лидеры по числу регистрируемого бизнеса в Грузии - всего в стране в минувшем 2025 году было зарегистрировано 20 802 бизнес-субъекта с участием иностранного капитала, треть из которых – российские.

Более трети всех новых бизнес-предприятий с участием иностранного капитала, зарегистрированных в Грузии в 2025 году, принадлежит россиянам, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Национальную службу статистики "Сакстат".

Всего в Грузии в 2025 году было зарегистрировано 20802 таких предприятия, 7643 из которых зарегистрировали граждане России, 1960 – граждане Индии, а 1915 – граждане Беларуси, свидетельствует статистика, передает Sputnik Грузия.

Также в десятку иностранцев, открывших свой бизнес в Грузии, вошли граждане Турции, Пакистана, Израиля, Азербайджана, Германии и Китая.

Сейчас в Грузии насчитывается более 1,1 млн коммерческих предприятий, 71,7 тыс из которых появились в минувшем году: большей частью это объекты индивидуального предпринимательства, говорится в сообщении.