На глэмпинги в Крыму направят субсидии в 140 млн рублей

В этом году на строительство глэмпингов в Крыму инвесторы получили субсидии в размере более 140 млн рублей. Строится пять глэмпинг-комплексов.

Субсидии более 140 млн рублей выделены пяти инвесторам на строительство глэмпингов в Крыму, поделился глава Минтуризма региона Сергей Ганзий.

"Ведется работа по созданию пяти комплексов модульных некапитальных средств размещения на 286 номеров, 186 из которых планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Сумма субсидии на 2026 год - 140,6 млн рублей, сумма собственных вложений инвесторов - 183,4 млн рублей"

– Сергей Ганзий

В прошлом году в Крыму были запущены два небольших глэмпинга в селе Мысовое и в селе Малореченское. Они также сооружались с использованием субсидий, пишет ТАСС.