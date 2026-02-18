Военный самолет разбился в Иране

Крушение потерпел в западной части Ирана самолет ВВС армии Исламской Республики – в результате погиб человек.
Трагедия произошла на западе Ирана – в ходе тренировочного полета разбился военный самолет, сообщают иранские СМИ.
ЧП случилось накануне вечером. Военный самолет совершал тренировочный полет в западной провинции ИРИ Хамадан, передает агентство Fars со ссылкой на ВВС армии Ирана.
"К месту происшествия были отправлены спасательные службы"
– Fars
Уточняется, что жертвой крушения стал один из двух пилотов.