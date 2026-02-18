Вестник Кавказа

Военный самолет разбился в Иране

Военный самолет разбился в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крушение потерпел в западной части Ирана самолет ВВС армии Исламской Республики – в результате погиб человек.

Трагедия произошла на западе Ирана – в ходе тренировочного полета разбился военный самолет, сообщают иранские СМИ.

ЧП случилось накануне вечером. Военный самолет совершал тренировочный полет в западной провинции ИРИ Хамадан, передает агентство Fars со ссылкой на ВВС армии Ирана.

"К месту происшествия были отправлены спасательные службы"

– Fars

Уточняется, что жертвой крушения стал один из двух пилотов.

