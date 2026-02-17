Рябков и первый замглавы МИД Казахстана обсудили контроль за вооружениями

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый замглавы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев провели встречу в Астане.

Состоялась встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и первого замминистра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева, о ней рассказали во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

Консультации прошли в Астане.

"Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов на повестке дня глобальной безопасности, включая проблематику укрепления режима ядерного разоружения и нераспространения, биологическую безопасность и вопросы экспортного контроля"

– МИД Казахстана

Кроме того, дипломаты поговорили о работе в многосторонних структурах, в том числе в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН, ведающего вопросами разоружения, женевской Конференции по разоружению и ожидающейся XI Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия – она состоится в 2026 году в Нью-Йорке.

Напомним, Казахстан вошел в число сторон ДНЯО в 1994 году как безъядерное государство.