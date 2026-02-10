Юг Ирана потрясло довольно сильное землетрясение

Сегодня утром европейские сейсмологи зафиксировали довольно сильное землетрясение на юге Ирана в районе Персидского залива, его магнитуда составляла 5,5 балла.

Сегодня утром территорию юга Ирана потрясло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ).

Подземные толчки у побережья Персидского залива были зафиксированы европейскими сейсмологами в 03.43 по времени UTC (06.43 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, передает РИА Новости.

На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях из Ирана не поступало, говорится в сообщении.