Движение грузовиков через Верхний ларс восстановлено

Движение большегрузов через Верхний Ларс со стороны Грузии восстановлено. На участке Гудаури-Коби рекомендуется проезжать через защитные тоннели.

В Грузии восстановлено движение большегрузов через Верхний Ларс, которое ранее было ограничено из-за погодных условий.

Как сообщили грузинские власти, участки Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт может преодолеть в обычном режиме, однако при проезде через Гудаури-Коби водителям рекомендуется воспользоваться лавинозащитными тоннелями.

При этом власти ввели рекомендации для проезда отдельных видов транспорта. Так, автобусам, которые вмещают больше 8 пассажиров, рекомендуется двигаться в одностороннем порядке.

Отметим, что 16 февраля у Верхнего Ларса собралась пробка из почти 2 тыс машин.