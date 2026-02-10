Вестник Кавказа

Движение грузовиков через Верхний ларс восстановлено

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Движение большегрузов через Верхний Ларс со стороны Грузии восстановлено. На участке Гудаури-Коби рекомендуется проезжать через защитные тоннели.

В Грузии восстановлено движение большегрузов через Верхний Ларс, которое ранее было ограничено из-за погодных условий. 

Как сообщили грузинские власти, участки Млета-Гудаури и Гудаури-Коби транспорт может преодолеть в обычном режиме, однако при проезде через Гудаури-Коби водителям рекомендуется воспользоваться лавинозащитными тоннелями. 

При этом власти ввели рекомендации для проезда отдельных видов транспорта. Так, автобусам, которые вмещают больше 8 пассажиров, рекомендуется двигаться в одностороннем порядке.  

Отметим, что 16 февраля у Верхнего Ларса собралась пробка из почти 2 тыс машин.

